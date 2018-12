Rifiuti, Raggi: "Bisogna risolvere il problema e pulire la città al più presto"

"Ho letto dichiarazioni e articoli un po' bizzarre stamattina. E' andato a fuoco un impianto che gestiva un quarto dei rifiuti indifferenziati di Roma Capitale, sulle cause dell'incendio c'è la magistratura che sta indagando, io dico che bisogna risolvere il problema. La mia preoccupazione è che Roma sia pulita nel più breve tempo possibile". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, a margine dell'inaugurazione del mercatino di Natale nell'ex rimessa Atac di piazza Ragusa. "Ho già sentito la cabina di regia che è stata costituita da Ama e dagli uffici tecnici del Comune e della Regione- ha assicurato- e so che stanno lavorando anche oggi per trovare la soluzione per gestire le tonnellate di rifiuti che erano lavorate all'interno del Tmb Salario".