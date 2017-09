Maratona della pace, fischi alla sindaca Raggi alla partenza

Fischi e "buu" alla sindaca Raggi alla partenza della maratona della pace, la Half Marathon Via Pacis, in corso questa mattina per le vie della città. La prima cittadina ha preso la parola per il saluto ufficiale ed è contestata, mentre altri applaudivano. Al termine gli applausi hanno prevalso.

"Da qui oggi parte un messaggio al mondo di pace - ha detto la sindaca - vogliamo dimostrare che lo sport e, in particolare questa mezza maratona, può unire tutti, al di là delle differenze di pelle e di religione. Siamo qui e questo è il messaggio forte che lasciamo: la Via Pacis inizia oggi con un bellissimo percorso".

Poi ha aggiunto: "Roma ce la fa e ce la sta facendo anche senza Olimpiadi", riferendosi alla scelta del Movimento Cinque Stelle di rinunciare alla candidatura. "Lo sport può declinarsi in tantissimi modi, quello di oggi è un esempio, ma possiamo fare tanti altri esempi di eventi sportivi, anche internazionali, che possono venire a Roma. Le Olimpiadi non sono l'unico esempio".