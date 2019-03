Fridays for the Future, Raggi contestata da una ventina di manifestanti

Virginia Raggi contestata a piazza della Madonna di Loreto. La sindaca dopo aver fatto capolino in piazza è stata oggetto di una piccola contestazione durante la manifestazione 'Fridays for the future'. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Dire mentre si allontanava dalla folla dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni, la prima cittadina è stata raggiunta da un gruppo di persone (circa una ventina) che con fischi e urla l'hanno accusata di "fare campagna elettorale". Altri invece le hanno gridato: "Non parli con noi perchè siamo cittadini di serie b e non veniamo bene in foto?".

La prima cittadina ha così risposto: "Non mi sembra che io in questo momento stia facendo campagna elettorale. Se vuole fare polemica faccia pure, ma parlare è un'altra cosa".

Ai giornalisti che le chiedevano perché fosse l'unica esponente del M5s presente ha risposto: "Io oggi sono venuta qui per sentire questi ragazzi parlare. E' la loro piazza, non la nostra. Sono solo venuta per ascoltare, probabilmente ci sono anche altre persone. La politica- ha aggiunto Raggi- ascolta e prende le decisioni io sono qui per ascoltare e secondo me lo fanno anche altre persone sparse in giro".

E ancora: "Ho una mail che trovate sul sito del Comune di Roma: fate una proposta concreta, noi ci siamo- ha continuato Raggi- Su molte idee possiamo essere degli ottimi alleati. Contiamo molto su di voi".

"Dal primo novembre 2019 i diesel euro 3 non entreranno più nell'anello ferroviario nonostante le proteste dei proprietari di queste auto. La pista ciclabile sulla Tuscolana la stiamo realizzando nonostante le proteste di tante persone che dicono che le ciclabili producono smog: sì, ci siamo sentiti di dire anche questo", ha chiosato sorridendo.