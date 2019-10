Caos Ama e Roma metropolitane, Raggi tace e sfugge alla trasparenza dell'Aula

La sindaca non parlerà in Consiglio. Due le "bombe" già esplose su cui dall'opposizione la chiamavano a esprimersi con urgenza: le dimissioni del Cda di Ama e la liquidazione di Roma Metropolitane. Durante la seduta d'Aula di oggi il gruppo Pd ha richiesto la presenza "per riferire sui fatti". Ma convocata la capigruppo, dopo quasi un'ora di sospensione dell'Assemblea, la vicepresidente vicaria Sara Seccia ha comunicato "l'impossibilità della sindaca a presenziare ai lavori".

Immediate le proteste delle opposizioni: "È una mancanza di rispetto davvero esagerata verso l'Aula e la città - ha detto la consigliera dem Valeria Baglio - questa non è una situazione di normalità ma di eccezionalità e la sindaca non può non venire in Aula a riferire cosa sta succedendo nella partecipate". Per il capogruppo di FdI, Andrea De Priamo, "da questa giornata bisognava uscire con una soluzione, dire 'la sindaca riferirà domani o dopodomani'. È grave che Raggi non si presenti immediatamente, ma dovevate almeno darci un segnale comunicandoci quando potrà farlo".

Dopo oltre mezz'ora di attesa aspettando la sindaca parte del gruppo Pd - compreso il capogruppo Giulio Pelonzi - ha abbandonato l'Assemblea per protesta, dirigendosi sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. "Siamo stufi, perchè doveva essere una esigenza della sindaca quella di venire in Aula a spiegare la situazione alla città", ha commentato la consigliera dem Ilaria Piccolo. "Ci sembra più utile andare a portare la nostra solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane, di fronte a una sindaca che è stata smentita dal suo dg che ha ignorato anche la delibera approvata in Assemblea che prevedeva zero esuberi e nessuna liquidazione delle partecipate", ha concluso Piccolo.