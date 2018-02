Cinema America, Raggi: "Se sono bravi, vinceranno il bando. Nessun pregiudizio contro di loro"

"Se sono bravi, vinceranno il bando". Lo ha detto la sindaca Raggi ai microfoni di Radio Capital commentando la complicata vicenda dei ragazzi del Cinema America, il gruppo di giovani che fino all'anno scorso ha animato piazza San Cosimato a Trastevere con una rassegna cinematografica estiva, per due mesi. Quest'anno, lo ha deciso il vicesindaco Luca Bergamo, l'area verrà affidata tramite bando all'interno delle manifestazioni dell'Estate romana. Scelta che ha scatenato un putiferio di polemiche e diviso l'opinione pubblica cittadina, tra sostenitori dell'evento a tutti i costi ("funziona, riempie la piazza, è un valore per la città") e paladini delle regole uguali per tutti ("è giusto che chiunque possa partecipare alla selezione"). Schierati a sostegno dell'iniziativa, insieme ai democratici del I municipio, decine di artisti e volti noti del mondo del cinema, romani, che hanno sottoscritto un appello diretto agli amministratori grillini.

Virginia Raggi, interpellata sul tema, difende a spada tratta la scelta di ricorrere a una gara. "Il Cinema America è un'associazione di ragazzi che gestisce una rassegna aperta in una piazza di Roma, che ovviamente non verrà chiusa. Ma come per tutti gli spazi del Comune stiamo cercando di ricostruire un legame di fiducia e quindi abbiamo inserito la piazza dentro l'Estate Romana, dicendo ai ragazzi 'partecipate al bando e se siete bravi non ci saranno problemi a vincere il bando'".

Senza contare che "hanno vinto il bando per la sala Troisi", e quindi "che sono bravi e capaci è dimostrato". Così la sindaca rispedisce al mittente ogni accusa. "Il fatto che hanno vinto il bando per la Sala Troisi dimostra che sono bravi e capaci, ma come diciamo sempre le attività vanno messe a bando e la situazione deve essere regolare e omogenea per tutti". Nessun pregiudizio, anzi. "Quella del Cinema America è un'esperienza che giudichiamo talmente importante che invece di trattarli come un caso eccezionale abbiamo deciso di fare un bando e regolarizzare la cosa". Poi commenta l'attacco della romanissima Sabrina Ferilli: "La devo chiamare e oggi la chiamerò con molto piacere. Abbiamo parlato varie volte e non mi ha mai dato elementi di complessivo sfavore sull'operato dell'amministrazione".

Sul punto è tornato anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: "Parliamo intanto di cose che si possono fare nell'ambito delle regole. Sia io che il premier Gentiloni abbiamo espresso la nostra opinione, ma poi c'è una autonomia del Comune di Roma che va rispettata. Ma fa parte di questa libertà dire anche come la si pensa".