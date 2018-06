Piano pullman, Raggi rivendica la stretta: "Centro chiuso. Aspettiamoci proteste"

"Il centro storico di Roma sarà chiuso ai bus turistici dall'1 gennaio 2019. Aspettiamoci proteste. Stanno già facendo ricorsi...". La sindaca Raggi, nelle ore in cui esplode l'inchiesta sullo Stadio della Roma, tenta in ogni modo di rilanciare l'immagine della Città eterna oltre i confini nazionali. Intervenendo a un incontro con l'Associazione della Stampa estera in Italia pesca dal cilindro delle cose fatte e le mette in fila per cercare di contrastare il terremoto che sta investendo il Campidoglio, travolto dalla magagna giudiziaria. Tra queste c'è il piano pullman.

Ne va fiera la prima cittadina, dice di aspettarsi proteste che in realtà ci sono già ampiamente state e dal tono sembra escludere la possibilità di riaprire il dialogo chiesto a più riprese dagli operatori. Perché il piano pullman licenziato dall'Aula lo scorso 16 maggio non è piaciuto affatto alla categoria. Per difendere il decoro cittadino, la salubrità dell'aria ed evitare ingorghi di traffico nei pressi dei monumenti cittadini, il Campidoglio grillino ha messo dei paletti. Tra quelli maggiormente contestati il divieto nella Ztl C (centro storico) e l'abolizione degli abbonamenti sostituiti da carnet di biglietti con costi fino a 26mila euro.

Lo scorso 6 giugno l'ultimo sit in sotto il Campidoglio, insieme alle sigle sindacali in protesta contro l'immobilismo della giunta Raggi. "Chiediamo all’Amministrazione Comunale di istituire quanto prima un tavolo di confronto sul tema, che tenga conto delle esigenze degli operatori e quelle della nostra città" chiedeva a gran voce Cna Bus di Roma. A fianco di Emet bus, Anc Trasporto bus, Anstra. Ma la prima cittadina non sembra intenzionata a indietreggiare su quanto già legiferato. Ha inserito la chiusura del centro ai bus tra i risultati ottenuti dall'amministrazione. Un successo che non ammette compromessi.