Raggi a Casal Bruciato per visita a famiglia rom: "Restano qui, ne hanno diritto". Fuori gli insulti: "Buffona"

Raggi a Casal Bruciato. La sindaca si è recata nella tarda mattinata di oggi in via Sebastiano Satta, dopo le proteste scoppiate ieri contro una famiglia rom, mamma, papà, 12 bambini, regolarmente assegnatari di una casa popolare, inondati di insulti violenti da un gruppo di cittadini spalleggiati da Casapound. Oggi gli insulti toccano anche la prima cittadina.

"Buffona", "Zozzona", "Non sei la nostra sindaca" le urlano una trentina di persone mentre lei, scortata da due cordoni del Reparto mobile della Polizia entra all'interno del piazzale condominiale dove si trova l'appartamento. C'è chi urla, chi chiede "legalità, rispetto e trasparenza" nell'assegnazione delle case popolari. Sono una trentina di persone a contestarla, radunate in strada poco prima per l'arrivo della presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa.

Raggi ha poi fatto visita alla famiglia rom, insieme ai vicini di casa, al direttore della Caritas, don Ben Ambarus, e a un delegato del Vicariato. "Restano lì dentro perché ne hanno diritto. La legge si rispetta, chi spaventa i bambini e minaccia di stuprare le donne forse dovrebbe farsi un esame di coscienza" ha detto alla fine dell'incontro, mentre sempre scortata lasciava l'appartamento tra gli insulti.