Scontro Raggi-Calenda, la sindaca: "Più poteri a Roma". Il ministro: "Neanche gli Avengers"

Raggi versus Calenda, ancora. Per l'ennesima volta la sindaca e il ministro per lo Sviluppo economico si attaccano a distanza tra stampa e social network. "Roma deve essere messa sullo stesso piano delle altre capitali internazionali". Così Virginia Raggi, in un'intervista alla free press Leggo, ribadisce ancora una volta un concetto più volte espresso: "Bisogna avere il coraggio di dare risorse, poteri e competenze anche in materia legislativa e più autonomia". Chiede super poteri la prima cittadina grillina. E si becca a stretto giro la replica del ministro Carlo Calenda, con cui si sa non scorre buon sangue.

"Direi che per come è messa Roma e per il grado di incompetenza della Raggi altro che superpoteri. Neanche gli Avengers al gran completo" scrive su Twitter il titolare del dicastero per lo Sviluppo economico. Il rapporto tra i due è incrinato da tempo, specie dal battibecco continuo intorno al tavolo per Roma, con la sindaca che lo ha più volte accusato di non aver fatto niente per la città. E il ministro che ha sempre replicato accusando a sua volta il Campidoglio di incapacità e mancata consegna dei progetti da finanziare.

"Dei 3,2 miliardi promessi per Roma non si è visto un euro. Eppure, se anche nel piatto ci fossero stati pochi milioni, li avremmo presi immediatamente per il bene della città. Il resto è campagna elettorale. Fortunatamente passata" ha dichiarato ancora la sindaca.

Nel mezzo si è inserito anche Andrea Severini, il marito di Raggi, che twitta in difesa della moglie: "La smetta di parlare a mezzo stampa, come sua consuetudine, poteva aiutare davvero Roma e invece solo parole come sempre". E ancora: "Faccia una cosa, si metta da parte e cerchi di amministrare al meglio il suo pianerottolo di casa che come ministro non la ricorderemo volentieri. Arrivederci".