Tavolo per Roma, dopo le polemiche Raggi incontra Calenda: "Ci siamo chiariti"

"È andata bene, ci siamo chiariti". Dopo ore di botta e risposta, la sindaca Virginia Raggi e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si sono incontrati. Una riunione di circa un'ora, avvenuta al Mise, alla quale hanno partecipato anche l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il delegato al Personale della sindaca, Antonio De Santis e il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti. "I rispettivi tecnici hanno avuto modo di conoscersi e stanno lavorando insieme. Si incontreranno la prossima settimana in vista del tavolo del 17 ottobre" ha aggiunto.

Nel pomeriggio di ieri, tra i due, la tensione si era alzata non poco. Dopo la denuncia del ministro sul silenzio della sindaca in merito ad un possibile incontro con al centro la Capitale, Raggi ha inviato una lettera al ministro chiedendo "più poteri" per la città. Raggi ha espresso "il forte bisogno che questa città sia destinataria di politiche di medio e lungo periodo non limitando il tavolo di rilancio a 'passi operativi a breve' come da Lei espressamente indicato nella lettera di invito. Le politiche che interessano la Capitale, a mio avviso, devono contemplare il 'Piano industriale per Roma', da Lei citato, ma non limitarsi a questo ambito circoscritto. Chi conosce Roma sa bene che un piano credibile deve estendersi necessariamente anche alla cultura, alla ricerca, ai servizi, all'arte e all'artigianato".

"La situazione del Tavolo Roma sta rapidamente superando la soglia del ridicolo" la reazione del ministro. "Dal 21 settembre scorso - giorno in cui abbiamo inviato la prima lettera per l'avvio del Tavolo - cerco di parlare con la Sindaca di Roma in merito al lavoro preliminare da svolgere in vista della riunione fissata il 17 ottobre, prima data utile nella sua agenda, alla quale tutti gli altri partecipanti hanno dovuto adattarsi. Ad oggi non sono riuscito ad avere un contatto diverso da un sms di circostanza; continuo pero' a ricevere lettere sconclusionate sui più vari argomenti".