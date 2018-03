Raggi: "Da Calenda solo annunci e polemiche per coprire mancanze del governo"

Dal Calenda "solo annunci e polemiche per coprire le mancanze del governo". La sindaca Virginia Raggi, intervenendo ai microfoni di Radio Radio, torna sul duro scambio avvenuto con il ministro allo Sviluppo economico del governo Gentiloni.

Il primo l'ha attaccata denunciandone un sostanziale immobilismo al Tavolo per Roma, istituito per rilanciare la Capitale sul piano economico e infrastrutturale. "Non ha presentato progetti nè ha approvato quelli esistenti, perdendo un miliardo di euro di finanziamenti" dichiarava il ministro, apostrofando Raggi come "arrogante e assente".

Ma per la prima cittadina si è trattato "solo di un bluff". E torna oggi a ribadirlo, "visto che non c'era un euro all'inizio del tavolo per Roma e non c'era un euro alla fine". Tavolo che, ha proseguito Raggi, "per me continua, perchè la Capitale ha bisogno di collaborazione a tutti i livelli istituzionali, ma è assurdo quando si fa polemica a tutti i costi per coprire le mancanze istituzionali".