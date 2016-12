Raggi, brindisi con i giornalisti: "Dateci tempo, nel 2017 faremo grandi cose"

Brindisi di fine anno della sindaca di Roma Virginia Raggi con i giornalisti. Nel corso dello scambio dei saluti, che si è svolto in Campidoglio, la prima cittadina ha espresso un auspicio per il 2017: "Sono certa che quest'anno faremo grandi cose, vi chiedo di aiutarci a raccontarle. Il mio augurio è quello di lavorare insieme per continuare il cambiamento di rotta che abbiamo intrapreso". Quindi, ha aggiunto Raggi, "non chiediamo la luna, solo il tempo che è stato dato alle altre amministrazioni. Dopo Natale ad esempio non ho visto una città in ginocchio".

Il riferimento, in quest'ultimo caso, è ai rifiuti: "Dopo Natale io ho visto la città più pulita e nessuno ne ha parlato". Sull'albero di Natale ha quindi ammesso: "Forse era un po' magrolino e quindi abbiamo dovuto dargli un rinforzo di luci".

La Raggi, al fianco del presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, con il vicesindaco Luca Bergamo e l'assessore allo sport Daniele Frongia, ha versato personalmente il prosecco nei bicchieri offrendolo ai giornalisti presenti. "Auguri a tutti, vi ringrazio per essere venuti", ha detto la sindaca.

Subito dopo la sindaca in aula ha ricevuto la visita di un gruppo di attivisti dei meet up del Movimento Cinque Stelle provenienti da diverse città del Lazio per farle gli auguri di buon anno. I militanti le hanno dedicato l'Ode a Roma di Gabriele D'Annunzio, leggendo da una pergamena che le hanno poi donato, e hanno "incoronato" Raggi appellandola come "un astro che è stato posto sullo scranno di Augusto a governare, o meglio a far vivere l'eternità di Roma" (fonte Agenzia Dire).