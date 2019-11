Viaggio della memoria, incontro a sorpresa a Cracovia: Bersani in sinagoga con Raggi

CRACOVIA - Incontro a sorpresa tra Virginia Raggi e il deputato Pierluigi Bersani. A Cracovia, prima tappa del Viaggio della Memoria partito questa mattina, i due si sono ritrovati insieme per caso nella sinagoga cittadina.

Mentre i ragazzi del conservatorio di Santa Cecilia si esibivano davanti agli studenti romani in visita al tempio, il leader di Leu è entrato e si è fermato ad ascoltare le note del film Schindlerlist, tra i brani selezionati per il concerto. Un fuori programma che ha colto Raggi di sorpresa. Avvisata dai responsabili del servizio Cerimoniale, la prima cittadina è andata a stringergli la mano. Un saluto fugace, poi il deputato, commosso, ha lasciato la sinagoga.

“Sono qui con la mia famiglia in un giro di tre giorni a Cracovia” ci racconta appena uscito. Non è la prima volta che si reca in visita nei luoghi della Memoria. “Bisogna sempre tornarci, poi ho visto questo splendido evento qui e sono entrato, per salutare i ragazzi e la sindaca”.