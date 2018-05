Disabili, l'annuncio della Raggi: "Quindici milioni per la mobilità individuale"

Novità per i cittadini romani con disabilità. Una nota del Campidoglio e un post su Facebook di Virginia Raggi rendono noto che i servizi per la mobilità individuale otterranno presto un finanziamento da 15 milioni di euro, frutto di un’operazione che porterà il Campidoglio a risparmiare 5 milioni all’anno.

Infatti, approvando una variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, la Giunta ha stabilito l’estinzione anticipata di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per un ammontare di oltre 77 milioni di euro. Il rimborso del capitale alla Cdp verrà finanziato da Roma Capitale mediante la quota di avanzo di amministrazione accantonata nel Rendiconto di gestione 2017. Il pagamento dell’indennizzo di 14 milioni di euro, dovuto per l’estinzione anticipata del prestito, viene rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante un apposito fondo costituito per legge.

L’orgoglio della Raggi: “Previsto anche un nuovo Regolamento”

“Finalmente, i cittadini romani con disabilità vedranno riconosciuto il loro diritto alla mobilità”. Così la sindaca, che poi aggiunge: “Parallelamente partirà anche l’iter che porterà all’approvazione di un innovativo Regolamento che disciplini non solo i requisiti di accesso, allargando la platea ai destinatari, ma anche i livelli e le modalità di erogazione”.

Un traguardo importantissimo “sulla strada che deve rendere Roma più accessibile”, inseguendo un unico obiettivo: “garantire uguali diritti a tutti i cittadini". Invece finora "si era andati avanti rinnovando di anno in anno l’affidamento del servizio, senza programmazione e senza aggiornare le graduatorie che erano ferme da 14 anni”.

L'intera copertura del finanziamento, continua la Raggi “è un dettaglio non trascurabile: pagheremo meno interessi nei prossimi anni e utilizzeremo le risorse risparmiate per la mobilità delle persone con disabilità”. Non "risparmia", invece, la frecciatina alle precedenti amministrazioni capitoline: “Continuiamo a ridurre il debito ereditato e assicuriamo quei servizi che in passato venivano penalizzati”.