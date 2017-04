Raggi visita Ostia: "Che eccellenza il Polo Natatorio! Ora giù il Lungomuro"

Polo Natatorio, Lungomuro, strade, legalità ed elezioni. La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata oggi in visita ad Ostia dove sta ha incontrato il commissario del X Municipio, il prefetto Domenico Vulpiani.

Con lei il portavoce del M5S Capitolino, Paolo Ferrara, la delegata capitolina al X Municipio Giuliana Di Pillo e l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia con cui ha visitato il tanto discusso Polo Natatorio incontrando anche i campioni di nuoto Gregorio Paltrinieri, Rachele Bruni e Gabriele Detti medagliati a Rio e del nuoto sincronizzato Giorgio Minusini, Manila Flamini e Mariangela Perrupato medagliati ai recenti campionati mondiali ed europei nel duo misto.

"È stata una mattinata importante perché siamo venuti a visitare un centro che funziona come polo di allenamento per le eccellenze italiane e anche per la cittadinanza", ha detto la sindaca insieme al presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Raggi ha effettuato un lungo giro del centro visitando le piscine, gli spazi comuni e la foresteria dove soggiornano gli atleti.

Il Polo natatorio "di pomeriggio è aperto tutti i giorni per i cittadini, peraltro a tariffe comunali. Inoltre, vengono qui una volta a settimana i disabili ed esistono delle piscine attrezzate per loro. E' quindi una bella realtà che funziona e va raccontata - ha sottolineato Raggi - va replicata perché quello che rappresenta un buon esempio deve poter contagiare altre realtà che nel tempo sono state dimenticate e non hanno avuto la capacità di reggere come questo".

Dello stesso avviso anche l'assessore Frongia: "Il Polo natatorio di Ostia è un centro sportivo comunale di eccellenza e il più importante del litorale. In concessione alla Federazione italiana nuoto è diventato un fiore all'occhiello della Capitale anche per il grande lavoro a favore dell'integrazione sportiva dei disabili".

Poi spazio al Lungomuro, altro argomento delicato sul litorale: "E' previsto l'abbattimento, tra l'altro in un piano molto piu' grande di riorganizzazione di tutto il litorale. Sui tempi vi sapremo dare dettagli nei prossimi giorni. L'ordinanza balneare è quasi pronta- ha aggiunto - ci stiamo coordinando con la Capitaneria di porto. Saremo in linea con tutti gli altri anni".