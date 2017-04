Ama chiama, i romani rispondono: raccolte 150 tonnellate di rifiuti ingombranti

Ancora una giornata di grande partecipazione da parte dei cittadini romani all'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", la raccolta gratuita straordinaria dei rifiuti ingombranti, "particolari" e RAEE promossa da Ama con la collaborazione del TGR Lazio. Nei municipi coinvolti, quelli dispari, sono state 150 le tonnellate di rifiuti ingombranti raccolte e avviate nei centri di trattamento/recupero.

28 le postazioni messe a disposizione dei cittadini, presso le quali è stato possibile consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti, “particolari” e RAEE ossia quelli relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A comunicare i dati a margine dell'iniziativa Ama attraverso una nota. La Municipalizzata ha poi ricordato come l’azienda metta quotidianamente a disposizione dei cittadini altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, "che - ha sottolineato - non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali".

Gli strumenti per facilitare in tali operazioni i romani sono i 14 centri di raccolta aziendali aperti tutti i giorni e il nuovo servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, attivato da dicembre 2016.

Il servizio, ha ricordato Ama, può essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606, oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it.

Il prossimo appuntamento con “Il tuo quartiere non è una discarica” è fissato per domenica 21 maggio nei municipi pari della Capitale.