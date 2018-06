Grillo loda Raggi sulla differenziata ma il web insorge: "Andate a prendere in giro qualcun altro"

“Roma così zozza io non l’ho mai vista, potevano risparmiarsi questa notizia” o “In periferia viviamo in un letamaio” e ancora “Roma è semplicemente inondata dalla spazzatura”, “Andate a prendere in giro qualcun altro”. Questi sono solo alcuni dei commenti scritti dagli utenti della rete in risposta al post pubblicato da Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook in riferimento alla gestione dei rifiuti in città e ai complimenti che il leader del Movimento Cinque Stelle ha rivolto a Virginia Raggi.

"Questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e si vede la differenza"

L’occasione è stata il riconoscimento ottenuto da Roma Capitale nell’ambito del concorso nazionale dei comuni ricicloni quando Legambiente e Conai hanno conferito alla città una speciale menzione per il lavoro di estensione del nuovo modello di raccolta differenziata nel Municipi VI e X. E per lodare il lavoro della giunta Raggi, Beppe Grillo ha scritto sui social: “Roma Capitale è stata premiata per il nuovo modello di raccolta differenziata. Si tratta di un riconoscimento importante, questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e piano piano si vede la differenza. Leggete e diffondete più che potete”.

La raccolta nei "quartierini" dei Municipi interessati

Il sistema di raccolta porta a porta è stato avviato nei “quartierini", ovvero quartieri "piccoli" rispetto a territori più estesi dell'intero Municipio interessato. Una nota di demerito per la nuova gestione dei rifiuti che annuncia una lenta estensione tanto che Legambiente ha tenuto a precisare in una nota ufficiale: "Se ogni giorno il porta a porta arrivasse allo 0,35% dei romani, la Capitale impiegherebbe 191 anni a passarvi tutta". Insomma, se da un lato Legambiente ha premiato il nuovo sistema di gestione, dall'altro ha anche "attaccato" la lentezza del modus operandi. E di quest'ultimo aspetto Beppe Grillo non ha fatto menzione.

Le periferie "soffrono": Torre Angela in consiglio municipale contro l'emergenza rifiuti

E se Ama in una nota ufficiale ha annunciato che "entro l'estate saranno coinvolte 72.000 persone", contro una popolazione totale dei due municipi pari a 489.257 persone, i quartieri dei Municipi pilota non interessati ancora dalla nuova raccolta soffrono per la presenza dei rifiuti che essi stessi hanno definito una vera e propria “emergenza”. Come nel quartiere di Torre Angela: i residenti infatti hanno mostrato tutta la loro insofferenza anche durante l’ultima riunione del consiglio municipale di viale Cambellotti.