La nuova raccolta differenziata sbarca a Tor Bella Monaca Vecchia: coinvolti altri 7.300 romani

Il nuovo modello di raccolta differenziata tecnologica 'porta a porta' sbarca a Tor Bella Monaca nel VI municipio. Il servizio è partito lunedì 6 agosto e sta coinvolgendo oltre 7.300 abitanti che vanno a sommarsi agli oltre 76 mila romani coinvolti nel nuovo sistema elaborato da Roma Capitale, Ama e Conai, ad oggi attivo ad Axa, Centro Giano, Dragona, Dragoncello, Macchiarella e Ostia Antica (X Municipio), Fontana Candida e Due Leoni (VI Municipio).

Come comunica Ama in una nota, "come previsto dal nuovo piano, ora sono 3 i giorni nei quali i cittadini devono esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione “secca” prevista da calendario (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo indifferenziato). L’esposizione dei bidoncini/mastelli a cura degli utenti è prevista sempre nella fascia oraria serale (19 – 21) nei giorni indicati nel materiale informativo distribuito. Cambiano i colori dei contenitori, che sono stati adeguati alla norma UNI 11686 del 2017: materiali non riciclabili coperchio grigio; scarti alimentari e organici coperchio marrone; plastica coperchio giallo; carta coperchio blu. Per bottiglie e vasetti di vetro, si continueranno ad utilizzare le campane verdi stradali".

Ad accompagnare i cittadini in questa nuova fase, l'azione di Ama volta ad una sensibilizzazione verso le nuove modalità di raccolta attraverso la presenza sul territorio di eco-informatori, tecnici e agenti accertatori. Il personale Ama, oltre ad essere a disposizione per informazioni sul campo e attraverso la Linea Verde, potrà verificare i conferimenti apponendo un bollino rosso di “avvertimento” con pollice verso sui contenitori in caso di errori nella separazione dei materiali.