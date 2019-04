Le idee dei Tiburtini per il programma di Giovanni Mantovani: “Aspettiamo il contributo di tutti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Per la prima volta il programma di un candidato sindaco si apre concretamente alle istanze e ai contributi dei cittadini. “Le tue idee sono fondamentali”, si rivolge direttamente alla cittadinanza Giovanni Mantovani, candidato a Sindaco di IdeAzioni, l’Unione delle forze progressiste, riformiste, democratiche, ecologiste, civiche di Tivoli. Il passo successivo a quanto dichiarato durante l’assemblea costituente del 20 gennaio: da due settimane infatti Giovanni e i candidati delle varie liste che lo sostengono stanno effettuando passeggiate in ogni quartiere della città. “L’obiettivo – spiega Mantovani – è quello di ascoltare la voce di tutti i territori: a questo abbiamo affiancato tavoli tematici con le associazioni e le organizzazioni della Città e il questionario attraverso il quale ogni singolo abitante di Tivoli può descrivere i propri bisogni”. Una opportunità straordinaria: ogni singolo tiburtino potrà descrivere i propri bisogni, cioè che cosa vorrebbe che venisse fatto quando Giovanni sarà eletto sindaco. Solo in questi giorni sono stati distribuiti 10 mila questionari cartacei.

Da oggi il questionario è anche online (qui il link)

“Aspettiamo le idee di tutti, perché tutti possono, e devono, contribuire al programma della prossima amministrazione comunale: è ora di partecipare!”, chiude Giovanni Mantovani.