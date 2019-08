Atac e le corse soppresse: ecco le dieci linee più segnalate dai cittadini

Quali sono le linee autobus peggiori della Capitale? Il report dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha messo in fila le segnalazioni dei cittadini, stilando una graduatoria delle linee peggiori.

Nel 2018, come anche per gli anni precedenti, la linea più segnalata risulta essere la 708, gestita da Atac e che collega Piazzale dell’Agricoltura all’Eur con via Iris Versari in zona Mezzocammino. Il numero di segnalazioni è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno: 372 segnalazioni nel 2017 salite a 600 nel 2018. Oltre il 72% delle segnalazioni relative alla linea è dovuto al mancato rispetto dell’orario di partenza dal capolinea (437 segnalazioni) seguito dall’impossibilità di salire a bordo (39 segnalazioni), dall’attesa tra i 30 e i 60 minuti alle fermate (33 segnalazioni) e dall’affollamento delle vetture (29 segnalazioni di cui 5 per impossibilità di salire a bordo).

Rispetto al 2017, si riconfermano nella lista delle linee più segnalate anche la 170, che collega l’Eur con Termini, la 31, che corre da Laurentina a Piazzale Clodio e la 310, che parte da Termini e arriva a Piazza Vescovio, tutte con un numero di segnalazioni superiore rispetto all'anno precedente. In particolare, sia per la 170 che per la 31, le segnalazioni sono aumentate in misura considerevole: per la 170 le segnalazioni sono passate da 61 nel 2017 a 360 nel 2018 eper la 31, da 59 a 203.

Considerando le dieci linee più segnalate, tra le problematiche più frequenti, si trova il mancato rispetto dell’orario di partenza dal capolinea (1.710 segnalazioni nel 2018, un numero superiore di quasi 10 volte rispetto alle 199 del 2017). Motivi di disagio per molti cittadini sono stati inoltre i motori accesi ai capolinea e le lunghe attese alle fermate.

Monitorate anche le segnalazioni su twitter. Tra le prime 5 linee per numero di segnalazioni vi sono 4linee tram: la 19, la 14,la 5 e la 3. Per quanto riguarda gli autobus, la linea che ha registrato più tweet è la 115 circolare del Gianicolo che serve l’Ospedale Bambin Gesù. Tutte le segnalazioni relative alla linea sono state registrate tra gennaio e febbraio mentre risultano assenti da marzo in poi. Questo grazie all’impiego di parte dei nuovi autobus presi a noleggio ed entrati in funzione a fine febbraio 2019.

Nel 2018, fra le segnalazioni ricevute da Atac, 23.308 riguardavano la mobilità (94% del totale, escludendo il numero di segnalazioni “incomplete/dati mancanti” pari a 455). Dopo un periodo di tendenziale diminuzione, le segnalazioni nel 2018 sono nuovamente aumentate, superando il livello del 2014. Come anche per il 2017, il mese in cui sono state inviate più segnalazionirelative alla mobilità pubblica è ottobre (2.674segnalazioni).Per l’invio delle segnalazioni (mobilità pubblica, privata e sharing), i cittadini usano per lo più il sito web (che richiede la preventiva registrazione) e l’e-mail (78,59% del totale delle segnalazioni pervenute).

In termini di contenuto, oltre il 71% delle comunicazioni ha come oggetto un reclamo(per le sole segnalazioni relative alla mobilità pubblica i reclami rappresentano il 66% del totale). Il tempo medio di gestione è stato di 20 giorni e per il 78% delle segnalazioni complete ricevute l’azienda ha rispettato il termine massimo di 30 giorni stabilito dal contratto di servizio, ma – diversamente da quanto richiesto all’articolo 31 dello stesso contratto di servizio, non è presente alcuna informazione sulle risposte fornite ai cittadini nella sezione del portale Atac “Affidamento dei servizi di TPL a Atac”.

Per quanto riguarda l’oggetto delle segnalazioni, quasi il 27% delle comunicazioni riguarda i guasti alle biglietterie automatiche MEB (27% del totale, 6.736 segnalazioni), seguono quelle relative alla regolarità (22% del totale) cresciute del 67% rispetto all’anno precedente (da 3.300 nel 2017 a 5.521 nel 2018); poco meno del 15% delle segnalazioni riguarda i biglietti e gli abbonamenti.