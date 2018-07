Il nuovo Qelsi, il primo quotidiano sovranista per "arginare lo strapotere della sinistra"

Un battesimo a Montecitorio per il 'nuovo' Qelsi. Da acronimo di "questa è la sinistra italiana" a sigla che significa "Questa è la sovranità italiana": ecco come cambia il passo e il paradigma la comunicazione on line come strumento e confronto. Ecco la nuova “veste” del quotidiano sovranista presentata in conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

“Un’informazione per arginare lo strapotere della sinistra”

A tagliare idealmente il nastro è stato Paolo Tiramani, deputato della Lega e sindaco di Borgosesia, già autore su Qelsi: “Questo sarà uno strumento on line come un argine allo strapotere di un’informazione spesso faziosa della sinistra e per delimitare lo strapotere dell’Europa. Consolidare ciò attraverso un quotidiano on line è un merito al quale spero di poter continuare a collaborare”.

In collegamento telefonico ha salutato l’iniziativa uno storico partner di Qelsi, lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi: “Ritengo che una posizione antiglobalista, anti immigrazionista e sovranista sia un argine a qualsiasi degrado e profanazione non solo dei confini della Patria, ma anche della logica, che è un’etica del pensiero. Voler accogliere cento milioni di africani significa mettere a rischio quel che resta dell’Occidente e del suo welfare state, in nome di distorsioni nell’economia caldeggiate da coop bianche e rosse”.

“Il quotidiano vuole aiutare a creare un’area sovranista”

A chiudere, le parole di Silvia Cirocchi: “Qelsi è un marchio conosciuto e radicato che abbiamo mantenuto, cambiandolo però nel nome della sovranità: si prefigge di essere un bacino che raccolga le idee e apra un serio dibattito. Il centrodestra come lo abbiamo conosciuto sinora non esiste più e Qelsi vuole aiutare a creare un’area sovranista, non di pancia, che possa essere alla base di un nuovo governo. Cerchiamo di lavorare per questo, i numeri li abbiamo e le idee ci sono”.