Trasporti, le idee dei romani sul portale della mobilità: "Arrivati oltre 2mila progetti"

Tra quelle forse fattibili e quelle dal sapore fiabesco, un po' difficili da realizzare, le proposte sul portale Pums "sono oltre 2mila". E' l'assessore Linda Meleo a rivendicare i dati del primo esperimento di partecipazione in rete legato alla mobilità cittadina. La sigla Pums sta per Piano urbano della mobilità sostenibile, un progetto lanciato dalla giunta M5s con una serie di "punti fermi", ossia opere definite "invarianti" già in fase di progettazione, insieme alla possibilità per i cittadini di fare delle proposte su un portale on line (qui il sito). In sintesi, come spiegato in fase di lancio del progetto dalla stessa sindaca Virginia Raggi: "Uno strumento di programmazione delle nuove infrastrutture di trasporto che possa definire le priorità dei prossimi 5-10 anni delle opere da realizzare".

Siamo ancora al livello zero, quello delle idee da mettere sul tavolo, ma la macchina in tal senso è già partita. "Sono circa 400 i progetti già controllati dai nostri tecnici e visibili sul sito, pronti per essere consultati o votati - dichiara l'assessore Meleo - questo è un primo grande risultato di partecipazione ed è occasione per la nostra Amministrazione che ha come obiettivo il rilancio della mobilità sostenibile, una sfida che la cittadinanza ha raccolto e che ha già dato i primi frutti. Tantissime idee, suggerimenti sul tema della mobilità".

Alberto propone una linea tranviaria sull'asse di viale Marconi, dalla stazione Trastevere alla basilica di San Paolo. Paolo vedrebbe bene una stazione della linea Fr1 verso l'aeroporto all'incrocio tra via Quirino Majorana e via Portuense. Simone lancia l'idea di una stazione Esquilino sulla linea b della metro. E ancora Lorenzo un ponte ciclo-pedonale di fronte a ponte Milvio, "per permettere ai pedoni e ai ciclisti di attraversare Viale Tor di Quinto senza interferire con il traffico". Ogni proposta, promette Meleo, "verrà presa in considerazione. E una volta valutata la fattibilità tecnica, saranno individuati i migliori progetti da poter inserire nel Pums. Insieme possiamo migliorare il volto della nostra città".