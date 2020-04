Pulizie nelle scuole, beffa per mille lavoratori: "Trasferiti a oltre 50 chilometri o dimissioni"

Prima l’esclusione dal processo di internalizzazione degli appalti per la pulizia delle scuole di Stato che ha visto l’assunzione come personale Ata, ossia collaboratori scolastici, di 11mila addetti in tutta Italia, ora la crisi economica da Coronavirus tra sospensione non retribuita e la cassa integrazione che tarda ad arrivare.

Tempi duri per 1024 lavoratrici e lavoratori delle pulizie nelle scuole di Roma e del Lazio che, sfumata la possibilità di essere stabilizzati e ancora in attesa di ricevere l’assegno del Fondo di integrazione salariale (Fis), oggi si trovano pure davanti ad un bivio.

Lavoratori pulizie scuole: "Trasferimento o dimissioni"

Una “beffa” la definiscono i sindacati. “Alcuni di loro stanno ricevendo in questi giorni lettere di messa a disposizione che prevedono il trasferimento in altre regioni, oltre i 50 Km di distanza e gli 88 minuti di percorrenza, essendo di fatto costretti a dimettersi per giusta causa perché impossibilitati a raggiungere il nuovo luogo di lavoro” – denuncia Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti.

Dimissioni che comporterebbero l’esclusione da un eventuale futuro nuovo processo di internalizzazione. “Si tratta di un gioco subdolo e pericoloso che sta mettendo profondamente in difficoltà numerose famiglie che – sottolinea la sindacalista - hanno come unica prospettiva l’apertura del fondo di integrazione salariale aperto da tutte le società”.

Attesa per fase 2 dell'internalizzazione

“Come abbiamo sempre affermato, congiuntamente agli altri sindacati confederali – conclude Imperatori -, adesso lo ribadiamo: nessuno deve restare escluso dalla ‘Fase 2 dell’internalizzazione, che riguarda 4mila lavoratori in Italia e 1024 a Roma e nel Lazio. Si deve agire presto e bene a tutela di migliaia di persone. Non serve propaganda, ma fatti concreti: faremo tutto il possibile per ottenerli”.