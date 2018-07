Pulizie straordinarie sull'Ostiense: scattano divieti dalla via del Mare a San Paolo

Scatteranno nella mattinata di domani, lunedì 23 luglio, e proseguiranno fino a venerdì 27 luglio le operazioni di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione sull’asse stradale di via Ostiense, dalla via del Mare a piazzale Ostiense, a viale Aventino e lungotevere San Paolo.

Pulizie straordinarie sull'Ostiense

L’intervento (con divieti di sosta temporanei) conclude il ciclo mensile di luglio per il decoro delle strade consolari e delle grandi arterie di accesso alla città. A comunicarlo Ama in una nota.



Gli interventi, che comprendono anche la pulizia approfondita di marciapiedi e sedi stradali centrali e si snodano complessivamente su circa 32 km di superficie, vedranno impegnati quotidianamente 6/8 operatori supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca, ecc.



L’operazione, predisposta d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolta in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiunge alle consuete attività di pulizia programmate quotidianamente dall’azienda.

Divieti di sosta dalla via del Mare a San Paolo

"Si invitano gli automobilisti - scrive Ama - a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati evitando di lasciare le auto in sosta per permettere pulizie approfondite e accurate sia sulle strade sia sui bordi dei marciapiedi"