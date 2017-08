Via Ostiense, pulizie fino al 1 settembre: lavaggio e diserbo da San Paolo all'Aventino

Pulizie di fine estate per le strade di Roma. L'azienda dei rifiuti capitolina comunica alla cittadinanza le attività in corso. "E’ scattato questa mattina il nuovo intervento di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione sull’asse stradale di via Ostiense, dalla via del Mare a piazzale Ostiense, a viale Aventino e lungotevere San Paolo. L’operazione (con divieti di sosta temporanei), che conclude il ciclo mensile per il decoro delle strade consolari e delle grandi arterie di accesso alla città, terminerà venerdì 1 settembre" comunica Ama in una nota.

Gli interventi, che comprendono anche la pulizia approfondita di marciapiedi e sedi stradali centrali e si snodano complessivamente su circa 32 km di superficie, vedranno impegnati quotidianamente 6/8 operatori supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca.



"L’operazione, predisposta d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolta in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiunge alle consuete attività di pulizia programmate quotidianamente" specificano poi dall’azienda. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati evitando di lasciare le auto in sosta per permettere pulizie approfondite e accurate sia sulla strade sia sui bordi dei marciapiedi. Le informazioni sugli orari e sui tratti stradali interessati sono anche consultabili su www.amaroma.it