Pulizia delle caditoie: intensificate la operazioni, a partire dalle aree di maggiore criticità

Anticipate ed intensificate in vista dell'autunno. In previsione delle piogge e dei detriti che solitamente l'acqua riesce a portarvi, sono partite le operazioni di pulizia di caditoie e bocche di lupo.

Interventi già programmati

“Questa prima fase di interventi, avviata nel mese di giugno e programmata fino a settembre – fa sapere la neoassessora ai Lavori Pubblici Margherita Gatta - si è focalizzata sulle aree di maggior criticità, individuate su tutto il territorio cittadino di concerto con AMA e Protezione Civile a seguito di specifiche ricognizioni, per rafforzare la tenuta del sistema di smaltimento delle acque meteoriche”.

Il preavviso ed i possibili disagi

Le strade interessate dai lavori sono più di un centinaio. E sono quelle che nel corso del tempo hanno mostrato un maggiore rischio di allagamento. Dal Lungotevere a via Tiburtina, via Monti Tiburtini, via Cipro, viale Palmiro Togliatti e via Casilina, fino alle diverse sedi tranviarie. Sempre dal Campidoglio avvertono che "Per consentire una rapida esecuzione dei lavori, potrebbero rendersi necessari eventuali divieti di sosta temporanei". Saranno comunicati alla cittadinanza 48 ore prima, tramite appositi cartelli sistemati sul posto.