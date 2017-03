Arrivano i capi di Stato: Roma si fa bella. Ecco gli interventi sulle aree verdi

Gli occhi del mondo saranno tutti puntati su Roma. Il 25 marzo capi di Stato e tv straniere non avranno occhi che per la Capitale. Così l'amministrazione si prepara. Il Campidoglio in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma ha disposto interventi straordinari di manutenzione e pulizia che riguarderanno, a partire da oggi, 30 aree verdi.

Le operazioni saranno effettuate dal Servizio Giardini di Roma Capitale nei giorni 17, 18, 19 e 20 marzo nelle strade e zone indicate di seguito: Fori imperiali, Bocca della Verità, Lungotevere Aventino, Circo Massimo, via delle Terme di Caracalla, Colosseo – Colle Oppio, Largo Agnesi, Aventino, San Giovanni (Carlo Felice – Santa Croce), Gianicolo, Pincio, Quirinale, Villa Aldobrandini, Castel Sant’Angelo (giardini), Via Veneto (aiuole), Piazza di Spagna, Navicella, Via dei Cerchi, Piazza dell’Emporio, Largo di Santa Susanna, Piazza Vittorio, Parco della Resistenza, Villa Borghese, Villa Doria Pamphjli, Via Gabriele D’Annunzio, Porta San Pancrazio, Piazzale Clodio, San Paolo del Brasile, Villa Gordiani, Via Cassia. Interventi di manutenzione straordinaria interesseranno anche il Roseto Comunale.

Nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree verdi saranno impegnati 100 operatori e tecnici del Servizio Giardini dotati di mezzi speciali: quattro camion con autoscale, sette trattori, cinque motocimatrici, tre camion dotati di pinze caricatrici.