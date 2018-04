Consumi più 'verdi' per il Campidoglio: firmato protocollo con il ministero dell'Ambiente

I consumi della pubblica amministrazione verso una maggiore sostenibilità. Il ministero dell'Ambiente e Roma Capitale hanno siglato un protocollo, sottoscritto questa mattina dal direttore generale per il Clima e l’Energia del ministero, Renato Grimaldi, e dall’assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari.

L’intesa, di durata triennale, punta a implementare le azioni comuni nel settore, attuando quanto previsto dal Piano nazionale d’azione sugli Acquisti pubblici verdi (il PAN GPP da Green Public Procurement). L’accordo, che implica un impegno speciale ed eccezionale da parte della struttura ministeriale, nasce in considerazione del ruolo di particolare a livello nazionale, comunitario e internazionale di Roma Capitale.

Il Protocollo prevede condivisione di conoscenze e risorse strumentali tra i due enti. Tra gli ambiti coinvolti troviamo attività di comunicazione ed informazione sui contenuti del PAN GPP e dei Criteri ambientali minimi (CAM). E ancora. Attività di ricognizione delle "buone pratiche", come la realizzazione di bandi "verdi", linee guida, atti di indirizzo e capitolati di Roma Capitale; organizzazione di attività di formazione rivolta al personale capitolino sull'applicazione dei criteri ambientali minimi.



“Questo accordo rappresenta il primo atto concreto che dà seguito alla Memoria di Giunta approvata in merito" spiega l’assessora Pinuccia Montanari. "L’approccio che vuole integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. Il nostro obiettivo è sistematizzare gli Acquisti pubblici verdi all’interno dell’amministrazione, al fine di perseguire la riduzione del consumo e processi produttivi a basso impatto ambientale”.