Protezione Civile di Roma Capitale: arriva il nuovo logo

La Giunta approva il nuovo logo della Protezione Civile di Roma Capitale. E' un triangolo equilatero blu su sfondo circolare arancione. Il tutto inserito all'interno di un cerchio blu in cui è riportata, in maiuscolo, la dicitura "Protezione Civile" nella parte superiore del cerchio e "Romacapitale" in quella inferiore.

Il nuovo logo, elaborato senza costi per l'amministrazione cittadina, verrà apposto su vestiario e dispositivi di protezione individuale di cui sono dotati i volontari. Ed ancora sui distintivi ed i loro documenti di riconoscimento, sui gadget, sul materiale informativo. Progressivamente il nuovo emblema sarà sistemato anche sui veicoli in dotazione all'Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile.

Il provvedimento della Giunta arriva anche per adempiere all'indirizzo comunitario di assumere come emblema per la Protezione Civile lo stemma internazionale di Protezione Civile utilizzato dall'ONU, come già avvenuto da parte di altri Enti locali. Il nuovo luogo, se usato impropriamente e cioè per attività estranee a quelle dell'ufficio di Protezione Civile di Roma, può portare alla diffida ed alla revoca dell'autorizzazione rilasciata per il suo utilizzo.