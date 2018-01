Protezione Civile, inaugurata la nuova Sala operativa del Lazio

Un polo tecnologico attivo h24 per fronteggiare le emergenze. In via Laurentina 631, nel quartiere di Giuliano Dalmata, c'è uno stabile dal quale vengono gestite moltissime richieste di pronto intervento. E' lì che si trova il numero unico 112. E, da oggi, anche la Sala operativa regionale della protezione civile.

Taglio del nastro effettautao alla presenza del premier Paolo Gentiloni e del governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Efficienza e risparmio

Grazie ad un investimento regionale di un milione di euro, è stata attrezzata una che, oltre essere più efficiente ed all'avanguardia di quella precdentement utilizzata in via Monzambano, è anche più economica. Permette infatti di tagliare sugli affitti dei locali in quanto, lo stabile di via Laurentina, è di proprietà della Regione. Un risparmio che sarà reale dalla prossima estata da quando cioè, a Giuliano Dalmata, sarà trasferito il Centro Funzionale Regionale. "Si tratta di un nuovo tassello del processo volto a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini" ha commentato l'iniziativa Nicola Zingaretti.

La sede operativa

La nuova Sala Operativa della Protezione civile è stata realizzata con il supporto tecnico della societa' regionale LAZIOcrea ed è dotata di 25 postazioni, ciascuna munita di PC e doppio monitor. In questo modo, anche in occasione della campagna di Antincendio Boschivo e di emergenze di particolare rilievo, sara' garantita una maggiore operatività, con la possibilità di ospitare le altre componenti e strutture operative del sistema regionale di Protezione Civile. Ogni postazione è munita di telefono e le comunicazioni vengono integralmente registrate. È presente un 'videowall' 4,8x2 metri, composto da 8 schermi, che consente una visione ripartita o a schermo intero. Gli operatori possono utilizzare la piattaforma ZeroGIS per l'individuazione delle risorse di volontariato da utilizzare e relative attrezzature e mezzi.