Giro d'Italia, blitz pro Palestina: "Cariche violente della polizia, uno di noi ha la mano rotta"

Studenti sotto processo per direttissima e uno di loro ricoverato all'Umberto I con una mano fratturata e 40 giorni di prognosi. È il bilancio fatto dai manifestanti dei disordini avvenuti ieri durante la tappa conclusiva del Giro d'Italia a Roma. A darne notizia gli stessi durante una conferenza stampa convocata "per denunciare quanto accaduto e le violenze della Polizia".

I quattro studenti della facoltà di Lettere alla Sapienza - che protestavano insieme ad altri contro la scelta di far partire la competizione ciclistica da Gerusalemme, dopo le sanguinose repressioni dell'Esercito israeliano nei confronti della popolazione palestinese di queste settimane - sono stati fermati a seguito degli scontri con le forze dell'ordine durante i giri conclusivi della tappa romana. Il primo dei ragazzi processati è stato rilasciato e denunciato a piede libero, l'udienza per lui proseguirà il prossimo autunno. Altri cinque sono stati fermati per aver cercato di stoppare la corsa durante le sue fasi iniziali, sdraiandosi lungo il circuito, ma subito rilasciati.

"Il capo d'accusa - spiega Alessia, una delle organizzatrici della conferenza stampa - è resistenza aggravata a pubblico ufficiale, ma tutti sappiamo che quanto accaduto è incontrovertibile: durante l'ultimo giro un corridore ha lanciato una borraccia verso di noi, l'atmosfera si è quindi riscaldata e abbiamo acceso un fumogeno ma senza violenze o disordini particolari. Nessuno di noi - in quel momento esatto - ha cercato di fermare la corsa".

Nonostante questo, "la Polizia ha caricato con molta violenza, arrestando quattro di noi e, durante i disordini, provocando il ferimento di un altro (Lorenzo, 22enne studente di Medicina). Ieri sera inoltre ci era stato assicurato che il processo non sarebbe stato per direttissima, così per consentirci di mettere in piedi una difesa. Impegno che non è stato rispettato".

"Stavamo protestando contro i crimini commessi da Israele sventolando bandiere palestinesi lungo il percorso - ha detto Lorenzo all'agenzia Dire appena uscito dall'ospedale - la risposta è stata una militarizzazione della piazza che ha comportato questa carica scomposta per l'accensione di un fumogeno. Io sono stato strattonato e 'lanciato' a terra. La caduta mi ha causato la rottura di radio e scafoide della mano sinistra". "La stampa oggi - aggiunge un'altra studentessa - ha preferito parlare delle buche di Roma e non di quanto sta accadendo in Palestina e della denuncia che portiamo avanti dall'inizio del Giro".

La versione della questura

Dall'altra parte la questura di Roma fornisce la sua versione dei fatti. Nel corso della manifestazione sportiva tre persone sono state arrestate e due denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonché, per una di loro, di accensione di fumogeni. "Le forze dell’ordine - si legge nella nota stampa - grazie al dispositivo predisposto dalla Questura, hanno potuto subito arginare un primo tentativo, da parte di circa 200 di loro, di dirigersi in massa verso le transenne che delimitavano la zona destinata al circuito".

"Le azioni messe in atto dai manifestant, da cui la comunità palestinese si è dissociata - prosegue la nota - sono poi continuate, con accensione di fumogeni e lancio di bottiglie di plastiche indirizzate verso gli atleti". Sempre stando alla versione fornita dalle forze dell'ordine, "alcuni dei responsabili degli episodi, bloccati nonostante il tentativo di un centinaio di attivisti di sottrarli agli agenti" avrebbero risposto con "un’attiva resistenza".

Al termine, cinque di loro sono stati condotti in questura e, concluse le indagini con la visione delle riprese video effettuate dalla Polizia scientifica, tre sono stati arrestati, mentre per altri due sono scattate le denunce all’autorità giudiziaria.