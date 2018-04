Atac, lavoratori e cittadini protestano contro M5s in aula Giulio Cesare: "Vergognatevi, buffoni"

Al termine della protesta i lavori sono stati sospesi

Proteste durante il consiglio straordinario sulla situazione di Atac. Durante gli interventi dei consiglieri di opposizione, intorno alle 15.30, un gruppo di consiglieri di centrodestra è sceso dagli scranni e ha srotolato uno striscione con la scritta 'Salviamo Atac'. Intanto, anche la platea ha manifestato il suo disappunto verso la decisione dell'amministrazione a Cinque Stelle di continuare sulla strada del concordato preventivo.

In Aula sia gli animatori del comitato per il 'no' al referendum, 'Mejo de no' sia una rappresentanza di lavoratori Atac, Roma Tpl, per l'ennesima volta con gli stipendi in ritardo, e Corpa, licenziati all'inizio di marzo. I presenti hanno sollevato cartelli con la scritta 'Dici di essere per il pubblico, aumenti la quota del privato. Lavoratori e cittadini Raggi-rati'.

Decine di lavoratori della municipalizzata del tpl di Roma e di Corpa, società che gestisce la manutenzione dei mezzi, hanno dato vita a una rumorosa protesta gridando slogan, indossando salvagenti, urlando contro la maggioranza M5S "vergogna, buffoni"

