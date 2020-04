Ristoratori da Raggi restituiscono le chiavi dei locali: "Ci aiuti, così moriremo"

Un gruppo di commercianti, attivi nel settore della ristorazione, ha consegnato ieri una lettera alla sindaca Virginia Raggi, insieme alle chiavi, simboliche, del proprio locale. La prima cittadina è scesa in piazza del Campidoglio per incontrarli.

"Simbolicamente le abbiamo consegnato le chiavi delle nostre attività - spiega un commerciante - per chiederle di aiutarci a riaprire, quando sarà il momento, in condizioni di normalità. Non chiediamo di riaprire subito, va bene stare fermi, ma chiediamo di poter riaprire non con tutte quelle limitazioni, perché le attività a quelle condizioni non si sostengono, muoiono".

"So che il governo sta lavorando per voi - ha risposto Raggi - farò di tutto per restituirvi le chiavi, più si rallenta la procedura di alcune attività più la ripresa è complicata, farò di tutto per supportarvi, la mia intenzione è stare vicini a tutti, stiamo lavorando ad annullamento Cosap, canone su occupazione di suolo pubblico".