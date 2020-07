In piazza con bomboniere, confetti e abiti bianchi. Protesta il mondo dei matrimoni: “Aiuti mai arrivati”

La fase 3 ha consentito la ripresa dei matrimoni con tanto di celebrazione partecipata e ricevimento.

I matrimoni al tempo del Coronavirus

Divieto di assembramento e mantenimento della distanza di un metro dall’altro le regole generali per i matrimoni al tempo del Coronavirus: se in chiesa o in comune il distanziamento è garantito da contingentamento degli ingressi, percorsi di entrata e uscita definiti e posti a disposizione ben indicati, durante i ricevimenti è il buonsenso a giocare un ruolo fondamentale. Non mancano però le direttive: niente buffet self service, personale di servizio con la mascherina, sedute distanziate. Per gli invitati obbligo di mascherina negli ambienti interni qualora non vi sia consumo.

Il coronavirus cancella i matrimoni, sposi disperati e settore in crisi: "Colpiti 250mila operatori"

Coronavirus, riprendono i matrimoni: settore resta in crisi

La ripresa dei matrimoni sì, ma sulla carta. Già perchè sono tante le coppie che, sfiduciate dall’incertezza e dal contesto di restrizioni e obblighi, hanno deciso di rimandare i fori d'arancio.

Decine di migliaia in tutta Italia i matrimoni rinviati al 2021. Una 'pandemia economica' che al settore a Roma e nel Lazio è costata quasi 2 miliardi di fatturato andati in fumo, 250mila operatori e 8mila aziende coinvolte. Vessati dalla crisi i produttori di bomboniere, confetti, regali e abiti da cerimonia. Un settore che fattura circa 36 miliardi di euro annui messo in ginocchio dal Coronavirus.

Protesta il settore del wedding: “Senza aiuti non si va avanti”

“Senza gli aiuti programmati e soprattutto il fondo perduto di sostentamento per le aziende, negozi e lavoratori autonomi costretti a non lavorare per il lockdown è impossibile andare avanti” - dicono dall’AIRB, Associazione Italiana Bomboniera, Regalo, Confetti e Wedding. Martedì 7 luglio gli operatori di matrimoni e cerimonie protesteranno in piazza Montecitorio: un presidio di 100 persone in rappresentanza dei quasi 500mila che lavorano nel settore.

“Le nostre richieste - scrive AIRB - sono poche, ma ben definite e riguardano esclusivamente quanto già promesso a suo tempo dal Governo Conte: essere esonerati dai costi di affitto commerciale, ricevere l’annullamento delle utenze di consumo, recuperare le spese per le procedure dei protocolli sanitari, il tutto con il previsto rimborso del credito d’imposta e, non ultimo, la copertura a fondo perduto di quanto non fatturato nel periodo 2020 rispetto all’anno precedente. Insomma solo quanto promesso dal Governo e mai attuato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Matrimoni rimandati: il flash mob delle spose

In piazza con l’abito bianco anche le spose, quelle che hanno rimandato la cerimonia a causa del Covid-19: saranno protagoniste dei flashmob in piazza di Spagna e poi a Fontana di Trevi.