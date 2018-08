Asili, precarie di 'terza fascia' contro il bando comunale: "Non valorizzati gli anni di lavoro"

Da lunedì 30 luglio presidiano il Campidoglio per protestare contro un bando “che non tutela i nostri anni di lavoro”. Sono le educatrici degli asili nido e delle scuole comunali di Roma Capitale della cosiddetta ‘terza fascia’ riunite nel Coordinamento contro la precarietà. L’unica, tra le realtà che hanno partecipato alla trattativa con l’amministrazione capitolina, a non aver firmato l’accordo sul bando ‘stabilizza precarie’. “Questo bando però” spiega Cristina Morabito, tra le lavoratrici che fanno parte del Coordinamento, “non valorizza i 10 anni di servizio prestato nelle strutture comunali. Anzi, ci penalizza”.

L'accordo prevede la pubblicazione di un bando per la formazione di una graduatora unica del personale supplente e scolastico. L'allarme era scattato nel 2014 quando la Corte Costituzionale ha condannato l'Italia per l'uso reiterato di cotratti a tempo determinato oltre i 36 mesi. Così le educatrici con più di tre anni di servizio hanno rischiato di perdere il posto. Una situazione che ha generato lunghe proteste negli anni scorsi.

“Le nostre rappresentanti sindacali non hanno firmato l’accordo perché secondo noi questo bando non tutela le circa 5188 lavoratrici di terza fascia, precarie da quasi un decennio” spiega Morabito. “Infatti il punteggio di accesso sarà uguale per la ‘terza’ e per la ‘quarta’ fascia, nonostante quest’ultime siano appena state assunte. Non vengono valorizzati gli anni di servizio con il rischio che quanti hanno più titoli di studio passino davanti a precarie storiche anche se appena assunte. Non solo. Il bando favorisce anche quanti hanno lavorato come educatori nelle scuole dell’infanzia comunali o private non di Roma Capitale”.

Le educatrici hanno chiesto “un incontro sia alla sindaca Virginia Raggi, sia all’assessora alle Politiche Sociali, Laura Baldassarre, sia al responsabile risorse umane, ma nessuno ha intenzione di ascoltarci. Per questo abbiamo deciso di prolungare la nostra protesta”.