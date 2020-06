Supplenti dei nidi in protesta: "Bimbi da 0 a 3 anni abbandonati dal Comune. Riaprano gli asili"

"Precarie sì, invisibili mai". Lo striscione campeggia sotto palazzo Senatorio per la protesta delle maestre supplenti dei nidi comunali di Roma. Si sono date appuntamento ieri pomeriggio per un flash mob sotto il Campidoglio. Con mini contratti a chiamata sostituiscono i vuoti lasciati dalle insegnanti ordinarie. Senza di loro il sistema non reggerebbe. Dimenticate durante il covid-19, con le scuole chiuse e nessun sostegno economico, tornano a farsi sentire.

Chiedono che gli asili nidi comunali, normalmente aperti fino al 30 luglio, riprendano al più presto le attività. Il Comune ci sta lavorando con una task force dedicata, ma ancora mancano le linee guida nazionali su come organizzare gli spazi in sicurezza. Le graduatorie sono sospese. E di riavviarli non si parla prima di settembre. Ci sono i centri estivi, aperti in questi giorni in molti municipi della città con fondi regionali, ma non coprono la fascia di bimbi da 0 a 3 anni. E comunque sono servizi messi a bando a coop e associazioni, le supplenti comunali non possono rientrare nel personale utilizzato.

"Perché due pesi e due misure? Perché i centri estivi camuffati da asili privati sì e i nidi pubblici no? I bambini sono gli stessi, le attività pure" lamenta Rossella, una delle insegnanti del gruppo "Precarietà è unità" che ha organizzato la protesta."Io come molte altre colleghe sto aspettando i due mesi di Naspi prorogate con il decreto Rilancio del Governo ma ancora non è arrivato niente, dall'Inps ci hanno detto che non ci sono ancora le circolari attuative. Da aprile non vedo un euro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sostenere la battaglia delle maestre, con loro al flash mob, il consigliere Pd del municipio XII Elio Tomasetti, che solleva altre due questioni importanti. La prima riguarda i sostegni economici. Al netto degli aiuti dal Governo, "il Campidoglio deve fare in fretta e erogare un fondo straordinario per queste dipendenti, le risorse ci sono e sono stanziate a bilancio già destinate agli stipendi delle precarie". La seconda interessa il piano assunzionale: "Fondamentale è pubblicare la graduatoria aggiornata al Concorso del 2019 (prevista sulla carta per il 30 giugno ma potrebbe slittare, ndr) e dare risposte certe circa i tempi di riapertura delle scuole". Perché "la fascia 0-6 rischia di non ripartire neanche a settembre se non si comincia una vera sperimentazione".