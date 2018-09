Bambin Gesù, genitori in protesta: "Il primario resti dov'è. Ha salvato i nostri figli"

Ha operato decine di bambini a cuore aperto. E ne ha salvati tanti, troppi perché si possa rinunciare alla sua guida. Duecento famiglie dell'associazione Cuori Coraggiosi hanno manifestato questa mattina all'alba fuori dall'ospedale Bambin Gesù. Tutti contro la riorganizzazione della struttura che da luglio ha implicato la sostituzione del dottor Adriano Carotti ai vertici del reparto di cardio chirurgia.

"E' l'eccellenza, ha salvato i nostri figli" racconta a RomaToday Alessandra Baldini. Il suo piccolo, a soli sei mesi, è stato operato da Carotti dopo il no di più medici che lo avevano visitato. Perché oltre a umanità e competenza, al "dottor House" dell'ospedale vaticano viene riconosciuta una dose di coraggio oltre la media. "Si prende la responsabilità di interventi che altri non farebbero. Ed è proprio così che ha ridato la vita ai nostri bambini". Una fama che supera i nostri confini.

"Lo conoscono a livello internazionale. Un papà ha chiesto una consulenza in America, gli è stato risposto che l'Italia ha il numero uno nel campo" continua fiera Alessandra. Che insieme agli altri genitori ha bussato più volte alla porta della dirigente ospedaliera, Mariella Enoc. "Ha tirato fuori questioni di budget, e anche di ricambio e avanzamento dei più giovani. Ma noi vogliamo che i nostri bambini siano nelle mani del migliore". L'unico che può davvero prendere decisioni importanti, il primario del reparto ospedaliero.

"Avere straordinarie capacità medico chirurgiche unite a doti di grande umanità è un vero miracolo" dicono i genitori dell’associazione. "Non possiamo accettare che il dottore Carotti non sia più primario per questioni che ci appaiono politiche e burocratiche". Da parte sua Enoc ha fatto sapere che "se vorrà, a partire dal 1 settembre, potrà coordinare l’equipe di trapianti cuore-polmoni". Ma a mamme e papà non basta. "Il medico che negli anni si era preso la responsabilità di una scelta, operare o non operare, non potrà più scegliere". Una battaglia arrivata anche a Papa Francesco: "Abbiamo inviato delle lettere al Pontefice e al cardinale Parolin. Non ci fermeremo".