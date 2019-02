Buche, la protesta di Forza Italia: "Strade imbarazzanti, Gatta si dimetta"

Scendono in piazza a Roma i "gilet azzurri" di Forza Italia. Il tema, ancora una volta, è il manto stradale dissestato della città. Con lo slogan Basta buche, parlamentari, consiglieri regionali e comunali hanno protestato sotto la sede dell'assessorato capitolino ai Lavori pubblici per chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi, e dell'assessore Margherita Gatta.

"Nel 2018 hanno mandato indietro 380 milioni perchè non sanno come spendere i soldi. Vergogna - ha dichiarato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Assemblea capitolina - protestiamo per la situazione imbarazzante delle strade, non si fa manutenzione, c'è una presenza di buche immensa, ogni giorno centinaia di incidenti. Quello che ci preoccupa è che non c'è una programmazione e non si riescono a spendere i soldi che ci sono in bilancio". Tra i presenti anche Maurizio Gasparri, Maria Spena, Renata Polverini e Antonello Aurigemma.