Rifiuti, Raggi scatena la rabbia dei grillini di Aprilia: "No alla discarica"

Non solo i sindaci dei comuni interessati. Le parole di Virginia Raggi a Porta a Porta hanno sollevato le proteste pubbliche anche degli attivisti del Movimento cinque stelle di Aprilia che da tempo si oppogono alla realizzazione della discarica a La Gogna. "I Meetup Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati, si dissociano da quanto menzionato dal Sindaco di Roma durante la trasmissione Porta a Porta del giorno 09 maggio, relativamente allo sblocco delle autorizzazioni e in particolare quella citata della Società Rida di Aprilia". In merito Raggi aveva dichiarato: "La soluzione alla crisi dei rifiuti c'è. La Rida ambiente di Aprilia, società di smaltimento dei rifiuti, con una lettera dice che a distanza di circa 10 mesi La Regione Lazio non ha ancora autorizzato l’apertura di un nuovo impianto. Continuano a giocare con il fatto che noi nel territorio di Roma non vogliamo nuove discariche".

Decisa la reazione: "Noi meetup siamo stati contrari alla realizzazione della discarica fin dall’inizio, lo siamo tutt’ora e continueremo ad esserlo" scrivono in un post pubblicato sulle pagine Facebook delle due realtà. In allegato i documenti con lunghe osservazioni e controdeduzioni al progetto prodotti l'anno scorso. "Non a caso, abbiamo cominciato a collaborare con altri cittadini, al di là del colore politico, già durante la scorsa estate, proprio per la stesura di quelle osservazioni".

"Ricordiamo a tutti che siamo attivisti del movimento (semplici cittadini che operano nei principi del Movimento 5 Stelle), che ci autofinanziamo e che tutto il nostro lavoro è stato fatto nel pieno spirito del volontariato" continuano. "A riprova del nostro impegno per l’ambiente abbiamo anche presentato un esposto cofirmato dalla Senatrice Elena Fattori, per segnalare la presenza sul nostro territorio, di discariche ancora in attesa di bonifica da quasi trent’anni". I grillini apriliani hanno chiesto di essere ricevuti da Raggi "per un confronto diretto sulla questione".