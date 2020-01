La Valle Galeria protesta in Campidoglio contro la discarica: "Raggi bugiarda" 

La Valle Galeria manifesta sotto il Campidoglio. Intorno alle 11 sono già più di trecento i cittadini riuniti in protesta contro la scelta di realizzare una discarica a Monte Carnevale. Il numero è in aumento e mentre scriviamo la scalanita davanti all'ingresso si sta man mano riempiendo.

Al grido di "Uniti si lotta la Valle non si tocca", "vergogna", "buffoni", "bugiarda" gli slogan più urlati verso palazzo Senatorio e la sindaca Virginia Raggi. Oggi pomeriggio si svolgerà una seduta dell'Assemblea capitolina con all'ordine del giorno anche due mozioni contro la discarica a Monte Carnevale presentate da Pd e FdI. E sono sette i consiglieri grillini pronti ad astenersi o a votare a favore degli atti delle opposizioni. Il rischio è che la maggioranza M5s, per l'ennesima volta, si spacchi, finendo in minoranza. Ragion per cui potrebbe essere necessaria la presenza della stessa sindaca.

"50 anni di persecuzione basta discariche solo riqualificazione", "Ci state rompendo i polmoni da più di 50 anni", recitano alcuni degli striscioni esposti, insieme a tanti sacchetti dell'immondizia sventolati come palloncini mentre il rumore dei fischietti fa da sottofondo alle proteste. Anche quelle di decine di bambini presenti.

"Non vogliamo un'altra Malagrotta", "non avete il diritto di avvelenarci", "sul mio vocabolario non esiste la parola inquinamento" si legge nei loro cartelli. "È una vergogna. Vogliono fare un'altra Malagrotta, la percentuale di tumori nella zona della Valle Galeria è altissima. Non possiamo permetterlo - urlano dal megafono - Vogliamo un'industria del riciclo pubblica, che crei veri posti di lavoro, in mano allo stato che ora è latitante e ha lasciato i comuni e le regioni in mani all'emergenza rifiuti". E ancora: "Vogliamo sapere dove sono finite le promesse dei 5 stelle sul riciclo, appena hanno preso le poltrone si sono rimessi in mano ai privati".