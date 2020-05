Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rivolta delle cassette arriva in Campidoglio: "Buoni spesa, buoni affitto, adesso fate i buoni"

Il presidio di protesta in piazza del Campidoglio delle realtà sociali di Roma, loro che da mesi si sostituiscono di fatto al Comune che ancora non invia i buoni spesa a tutte le famiglie in difficoltà