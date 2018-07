Parchi e sicurezza: otto progetti per salvaguardare l'ambiente

Una collaborazione tra Roma Capitale, la Regione Lazio e il comando Unità Forestali ha consentito l’avvio di otto progetti che mettono al centro la salvaguardia dell’ambiente, dei parchi e della sicurezza. Tra i progetti una casa presso la Pineta di Castel Fusano per gli abeti sopravvissuti alle festività natalizie. Poi un presidio e un info point del Bioparco all’ingresso di Villa Borghese. E lo spostamento del presidio di Roma Natura da Monte Mario a Villa Doria Pamphili per rafforzare la sua sicurezza.

Otto progetti di informazione e intervento sulle aree verdi della Capitale

“Otto progetti di informazione e intervento sulle aree verdi delle Capitale: sono il primo frutto del protocollo di collaborazione sottoscritto il 19 aprile scorso con il Comune di Roma e la Regione Lazio presso il ministero dell’Ambiente” ha commentato il generale a Comando dell’Unità Antonio Ricciardi, presentando a Ostia, insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi, l’apertura del nuovo presidio congiunto Carabinieri-Comune di Roma presso la pineta di Castel Fusano.

“Il progetto alberi di Natale, per raccogliere gli abeti ancora vivi, raccoglierli e trapiantarli in pineta” ha spiegato il generale nel corso dell’iniziativa. “Abbiamo, poi, il Progetto verde di piazzale Strozzi: una nuova sede per la Forestale, dove svolgere educazione ambientale. Condividiamolo, inoltre, con il Dipartimento capitolino Ambiente il “Progetto api” per il monitoraggio dell’ecosistema.

Un presidio di vigilanza in villa Doria Pamphili

Il generale ha annunciato, inoltre, l’apertura di un presidio di vigilanza in villa Doria Pamphili: “Il Comune ci metterà a disposizione un luogo dove sposteremo il presidio Roma Natura che oggi ha sede in Monte Mario”. All’interno dei Propilei di villa Borghese, inoltre “verrà aperto un punto condiviso tra Carabinieri e servizio Giardini, anche per esigenza di vigilanza all’interno della Villa. Aprirà anche un Punto informativo avanzato del Bioparco, per orientare i molti visitatori”, ha aggiunto.

Ultimi progetti strategici condivisi tra Carabinieri e Giunta Raggi, “quelli per il Parco archeologico e naturalistico di Centocelle, in collaborazione con il ministero della Difesa che in centocelle ha diversi insediamenti”, e una partecipazione del Comune con l’Arma in vista del Convegno internazionale dell’Ambiente, che si svolge tutti gli anni presso l’Accademia dei Carabinieri “e all’interno del quale il Comune di Roma potrà guidare il confronto delle grandi città con il tema della tutela ambientale”, ha concluso Ricciardi.