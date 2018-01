Caso nomine, Raffaele Marra andrà a processo: udienza fissata il 20 aprile

E' stato rinviato a giudizio Raffaele Marra, ex direttore del dipartimento Organizzazione e Risorse umane di Roma Capitale indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina a capo della direzione Turismo del fratello Renato. Secondo il gup Raffaella De Pasquale, l'ex braccio destro di Virginia Raggi avrebbe favorito il fratello per ottenere quel posto. La prima udienza del processo a Raffaele Marra, già sotto processo per corruzione e attualmente agli arresti domiciliari, è fissata per il 20 aprile. Il Comune di Roma non si è costituito parte civile nel procedimento che vede imputato Marra.

Si terrà invece il 21 giugno l'udienza per il processo a carico di Virginia Raggi, indagata nell'ambito della stessa inchiesta per falso in atto pubblico. La sindaca di Roma, che si è sempre detta sicura della propria innocenza, ha infatti chiesto e ottenuto il rito immediato dopo che i pm Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio avevano stracciato l'accusa di abuso di ufficio per "mancanza dell'elemento soggettivo del reato".