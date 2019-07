Casamonica, il Comune non sarà parte civile nel processo: Raggi ha mandato in ritardo la richiesta

Roma Capitale non sarà parte civile nel maxi procedimento sul clan Casamonica, che vede 63 persone imputate. Il gup del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di costituzione perchè è stata depositata tardivamente. Il Campidoglio potrà comunque presentare la costituzione dopo l'eventuale rinvio a giudizio in fase dibattimentale.

Duro il commento di Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio: "La Giunta Raggi presenta in ritardo, oltre i tempi previsti, l'istanza di costituzione di parte civile nel processo al clan Casamonica. E' un ritardo colposo che offende la città di Roma, l'istituzione e tutti coloro che hanno subito per anni le violenze e i reati commessi dalla famiglia Casamonica e dai suoi affiliati. Vogliamo sperare sia un errore che diventa però grave di fronte alle numerose sollecitazioni venute da diverse parti in particolare dalle associazioni antimafia che con la Regione Lazio si sono costituite parti civile nei tempi e modi giusti".