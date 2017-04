Primo Maggio, potenziato il trasporto pubblico. Prolungata l'apertura delle metropolitane

Un Primo Maggio all’insegna del bel tempo. Le previsioni metereologiche questa volta giocano a favore della festa dei lavoratori. Un motivo in più per evitare di prendere l’auto. Anche perché, come ricorda l’assessora capitolina Linda Meleo, “la mobilità per romani e turisti sarà garantita”.

LE CORSE DELLA METRO - La notizia più importante riguarda probabilmente il prolungamento del servizio delle linee metropolitane A, B e C fino al mattino. L’ultima corsa dai capolinea partirà quindi per le ore 1,30. Una scelta che nasce anche dall’esigenza “di consentire il deflusso dal concerto in piazza San Giovanni” spiega Meleo. Inoltre “Rispetteranno l'orario di un normale giorno festivo le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo”.

SERVIZIO GARANTITO - In generale, aggiunge Meleo, lunedì primo maggio “il trasporto pubblico seguirà l'orario di un normale giorno festivo. Non sarà prevista alcuna interruzione. Il palinsesto degli eventi in programma è ricco e variegato - conclude l’assessora alla mobilità - vogliamo assicurare a tutti la possibilità di parteciparvi”.