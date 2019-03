Primarie Pd, anche a Roma Zingaretti asfalta gli avversari: la mappa del voto nei municipi

L'exploit del neo segretario parte dalla Capitale. E' a Roma, capoluogo della regione che guida per il secondo mandato, che Nicola Zingaretti ha fatto il pienone di voti alle primarie del 3 marzo. Secondo i dati raccolti dal comitato elettorale del vincitore, con 83mila preferenze e il 77,9% di consensi il neosegretario supera il dato nazionale, intorno al 70%, e stacca più che ampiamente i due sfidanti. Roberto Giachetti, ex candidato alle amministrative romane del 2016, di scuola radicale poi renziano doc, ha ottenuto il 12,8% dei voti e Maurizio Martina, segretario uscente, il 9,3.

Un plebiscito quello per Zingaretti, con risultati molto simili in tutti e 15 i municipi. Il picco al IV Tiburtino dove il neosegretario supera l'80% con 4mila 629 voti, e il numero più basso in XV municipio, Roma nord, con il 75,2%. Segue Giachetti al 12,8%, con una forbice che va dal 14,4% in I municipio all'11,1% in XI. Terzo e ultimo il segretario uscente Maurizio Martina, con sole percentuali a una cifra. Dalla più bassa in I municipio, dove raccoglie appena il 7,7% e alla punta in II con il 9,2.

Sopra le previsioni anche il numero di votanti ai gazebo e circoli del partito. Sempre secondo i dati del comitato elettorale hanno votato 106mila 625 sostenitori dem, su circa 190mila nel Lazio.

"Non sarò un capo, ma il leader di una comunità. Grazie all’Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso" ha detto nel primo discorso in mezzo alla festa dei suoi a Roma, dedicando la vittoria a Greta, la ragazza svedese che lotta contro i cambiamenti climatici, ai poveri e ai giovani disoccupati. Nicola Zingaretti ha promesso un partito inclusivo, "aperto a una nuova alleanza" di centrosinistra.

"Complimenti e buon lavoro al nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Grazie anche a Maurizio Martina e Roberto Giachetti e alle migliaia di volontari che hanno garantito con il loro lavoro un successo oltre le aspettative delle primarie per l'elezione del segretario nazionale del Pd" ha commentato in una nota il gruppo Pd capitolino. "Quella di ieri è stata una giornata straordinaria per la democrazia italiana e per i democratici di Roma. Oltre centomila elettori con pazienza e determinazione ieri si sono messi in fila nei gazebo di Roma per scrivere una pagina nuova per l'Italia e il centrosinistra. Ora tutti insieme al lavoro per costruire l'alternativa al malgoverno Raggi".