VIDEO | Migranti, Baobab in Campidoglio: "Piazza Maslax diventi esempio d'accoglienza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La manifestazione di oggi, lunedì 7 agosto, organizzata dai volontari e migranti del Baobab Experience in piazza del Campidoglio per avere l'autorizzazione comunale ad utilizzare piazzale Maslax come punto d'accoglienza.

Una manifestazione annunciata da tempo quella di oggi, lunedì 7 agosto, davanti al Campidoglio. Almeno da quando i volontari del Baobab, forti delle oltre 17 mila firme raccolti in pochi mesi, hanno avuto il "via libera” di Ferrovie Italiane per utilizzare piazzale Maslax “con lo scopo di mettere in piedi un hub di accoglienza quantomeno dignitoso per tutti i migranti che passano da questa città - dice Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience -. Una città che ha dimostrato di non essere all’altezza di accogliere i migranti, persone che hanno passato le più atroci sofferenze e oggi costrette in un parcheggio, continuamente sotto sgombero”. Il presidio davanti al palazzo comunale è stato quindi organizzato per chiedere che Comune e Regione "facciano la loro parte".

Durante la manifestazione è stato srotolato un lungo striscione con le oltre 17 mila firme raccolte dal Baobab attraverso una petizione on line, mentre al megafono vengono rivcordate le tante vittime del mare negli ultimi due anni.