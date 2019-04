Garbatella, presidio di Fdi all'ospedale Cto: "Rilancio nel rispetto delle regole"

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia scendono in piazza per chiedere il rilancio dell'ospedale Cto di Garbatella. Il presidio è in programma per giovedì 11 aprile alle 11.30 davanti alla struttura ospedaliera: "Chiediamo che il rilancio dell'ospedale Traumatologico avvenga nel pieno rispetto delle norme che regolano bandi, concorsi, affidamenti e che ci sia la massima trasparenza su appalti, procedure burocratiche, svolgimento dei lavori e certezza dei tempi di esecuzione", affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ghera, Colosimo, Righini, il capogruppo di Fdi al Comune di Roma, De Priamo, e i consiglieri municipali dell'VIII, Buonincontro e Mevi.

"Siamo preoccupati inoltre per il progetto di una nuova Casa della Salute da realizzarsi nella ex Ipab San Michele come annunciato dal direttore generale Asl Rm 2, Flori Degrassi, nella recente audizione in Commissione Sanità alla Pisana" continuano gli esponenti di Fdi. "Ci chiediamo, quando sarebbe avvenuta la presa in carico alla Asl Rm 2 della struttura in questione?".

Poi spiegano: "Saremo tutta la mattina davanti al Cto per ricordare a pazienti, medici ed operatori sanitari che Fratelli d'Italia anche stavolta, è il garante nelle deputate sedi delle istanze di cittadini, medici e operatori sanitari, a tutela della buone pratiche, per far sì che il polo ortopedico-traumatologico torni in tempi brevi ai livelli d'eccellenza e di operatività detenuti in passato, senza costi aggiunti per la collettività".