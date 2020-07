Casa, attivisti in presidio davanti alla sede dell'Anci: "Servono politiche abitative adeguate"

“15 luglio 2019. Sgombero Cardinal Capranica. 78 nuclei sgomberati. Dove sono le case?”. Con questo striscione questa mattina un gruppo di attivisti dei Movimenti per il diritto all’abitare, del sindacato Asia Usb e della rete Noi Restiamo ha presidiato la sede dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, Anci, in via dei Prefetti, a pochi passi da Montecitorio, per rivendicare la necessità di politiche abitative adeguate.

“Non volevamo far passare inosservato l’anniversario dello sgombero dell’ex scuola di Primavalle che, oltre ad essere particolarmente cruento e spettacolarizzato, vede a distanza di un anno le famiglie ancora senza soluzioni alloggiative”, spiega a Romatoday Margherita Grazioli dei Movimenti per il diritto all’abitare. “Nonostante non siano state trovate soluzioni abitative per queste persone e l’emergenza abitativa permanente, a cui si aggiunge quella generata dalla diffusione del Covid 19, si continua a non mettere in campo politiche abitative e a parlare di sgomberi dei palazzi occupati”, spiega. In cima alla lista ci sono gli ex uffici di viale del Caravaggio dove abitano 120 famgilie, circa 300 persone in tutto.

“Il decreto Rilancio e tutti i decreti lanciati in questi mesi trascurano completamente l’aspetto delle politiche abitative. Allo stesso tempo anche i pochi, emergenziali, temporanei e condizionali strumenti di reddito non risolvono la questione abitativa che è diventata un problema per fasce sociali sempre più ampie”. Movimenti, Asia Usb e Noi Restiamo hanno protestato davanti alla sede dell’Anci perché “in questa fase così delicata, e di fronte al fatto che a Roma c’è un Comune inesistente che gestisce talvolta con imbarazzo talvolta con protervia gli strumenti di reddito e le questioni della casa, riteniamo che non possa non rappresentare al Governo la sofferenza vissuta sui territori”. Una delegazione è stata ricevuta dalla dirigenza amministrativa dell’Anci. “Ci è stata rappresentata a nome dei vertici dell’Associazione la disponibilità a fissare un incontro per la prossima settimana”.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 20 luglio sotto la Regione Lazio “per un nuovo presidio che sostenga uno dei tanti momenti di interlocuzione con la giunta per arrivare a quelle politiche abitative strutturali che sono in ritardo da decenni ma che dentro la crisi che si sta delineando, nel quadro di una crisi che non è mai finita, sono sempre più impellenti”.