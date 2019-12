Casa, movimenti e sindacati in presidio alla Pisana per la legge di Stabilità: "Ci aspettiamo misure"

Non sarà esente da proteste l'avvio della discussione della legge di Stabilità della Regione Lazio che scatterà domani alla Pisana. A partire da domani, giovedì 19 dicembre, mattina alle 11 i movimenti per il diritto all'abitare e i sindacati degli inquilini Asia Usb e Unione Inquilini hanno indetto un presidio permanente fuori dalla sede del consigliore regionale chiedendo di inserire nella manovra economica strumenti legislativi in merito alle politiche abitative.

"Ci aspettiamo immediatamente, nella legge di Stabilità in via di approvazione, fatti tangibili che dimostrino che si sta cambiando rotta", si legge in una nota. "Ci aspettiamo misure sostanziate da risorse e tempi certi".

Il quadro in cui si inserisce la protesta è quello del piano sgomberi al tavolo della Prefettura. Anche se il cronoprogramma è stato rallentato con il cambio di governo, il lavoro per 'svuotare' gli immobili occupati prosegue. In cime alla lista ci sono gli ex uffici di viale del Caravaggio, a Tor Marancia, dove vivono circa 120 famiglie per un totale di oltre 300 persone. Negli ultimi mesi si sono susseguiti molti incontri con l'obiettivo di stilare un piano di alternative per le persone che oggi ci vivono. Ma le soluzioni non sono ancora state trovate e il timore è che in assenza di un piano da parte di Comune e Regione per svuotare l'immobile si proceda con un'operazione delle forze dell'ordine.

"Abbiamo assistito a un balletto indecente intorno alla delibera sull'emergenza abitativa del 2014 e visto gli sgomberi di piazza Indipendenza, di Cinecittà, di via Scorticabove, di via Costi, di via Cardinal Capranica. Per non parlare degli sgomberi delle case popolari e del disastro dei piani di zona e del famigerato housing sociale", si legge ancora nella nota. "Non sappiamo che fine hanno fatto i soldi dell'ex Gescal e quelli derivanti dalla vendita delle case popolari. Interi edifici Erp lasciati senza riscaldamenti. Di fronte a tutto ciò da cosa fa la Regione Lazio?".

Al momento nella legge di Stabilità non c'è alcun riferimento alla questione abitativa anche se per presentare emendamenti c'è tempo fino a domani alle 12. "Chiediamo un incontro con i capigruppo nella giornata di domani, per proseguire un confronto iniziato positivamente in sede di Commissione casa e rafforzato dal passaggio con Zingaretti".