Fiaccolata Azione Frontale, contro-presidio antifascista a Tor Bella Monaca

In un clima già rovente per i fatti di Macerata, anche la Roma anti-fascista scende in piazza. Ieri sera il corteo per le strade di Pigneto, Marranella e Tor Pignattara. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, il presidio in via Cambellotti 18 a Tor Bella Monaca organizzato dalla Cgil di Roma e Lazio, insieme ad Anpi, Aned e Arci di Roma. Una risposta al sit-in indetto per le 18 al parco Celio Caldo nella vicina Torre Angela dalla formazione neofascista Azione Frontale in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe, che cade proprio il 10 febbraio. Il Pd e la Cgil avevano chiesto alle istituzioni di non autorizzare la manifestazione. Ma ciò non è avvenuto.

"Ci siamo già rivolti alle autorità competenti per i provvedimenti necessari" avevano fatto sapere la Cgil di Roma e del Lazio e le associazioni Anpi, Aned, Arci e Libera di Roma. "Riteniamo tuttavia che al dovere delle istituzioni della Repubblica di applicare rigorosamente la lettera e lo spirito della Costituzione e le leggi contro l’apologia del fascismo e del razzismo sta il dovere ormai attuale di tutti i cittadini, i lavoratori, i sinceri democratici, di vigilare e di mobilitarsi". E ancora: "Teniamo pertanto a ribadire che il diritto di manifestare liberamente deve rimanere sacrosanto per tutti i cittadini, soprattutto in occasione di gravi fatti a cui occorre reagire pubblicamente e coralmente".

Tante le bandiere rosse: da quelle della Cgil, in piazza anche la segretaria generale Susanna Camusso, a quelle di Liberi e Uguali e Potere al Popolo. Presente anche il Pd. In piazza il presidente nazionale Matteo Orfini e il segretario romano Andrea Casu. Dal microfono del piccolo palco allestito, ha fatto sentire la sua testimonianza anche la partigiana Tina Costa.

Intanto, dall'altra parte della città, altre due iniziative di colore opposto. Alla stazione Laurentina, Casa Pound è scesa in piazza alle 16 dietro lo slogan 'Io non scordo', con una marcia commemorativa delle vittime delle Foibe. Presente anche il leader dell'organizzazione di estrema destra Simone Di Stefano.

Il Pd di Roma ha invece presidiato piazza di Ponte Milvio dove qualche giorno fa era apparso lo stiscione in favore di Luca Traini, l'autore dell'attacco razzista di Macerata nel corso del quale sono rimaste ferite sei persone. "Uno striscione che Roma non merita" ha scritto il Pd cittadino in una nota. "Siamo voluti essere presenti per dire no alla deriva di violenza e razzismo che sta attraversando la nostra città e per sostenere i diritti all'accoglienza e alla sicurezza per tutti, nessuno escluso".